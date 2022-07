Známeho rapera brutálne dobili v centre Bratislavy: Dráma v nemocnici! Napadli ho zápasníci MMA?

Tešil sa na veľký comeback, no v priebehu pár minút sa všetko zvrtlo! Raper Mec Vrabec, ktorý sa pred rokmi preslávil svojim hitom Najlepša zábava, skončil po brutálnej bitke v nemocnici.

Raper sa chystal už v pondelok vydať svoju novú pesničku Slnko Púpava, ktorá bude mať aj svoj videoklip. Veľký návrat na hudobnú scénu mu však prekazil hrozivý incident, ktorý sa odohral na Obchodnej ulici v Bratislave. Hudobníka totiž surovo napadli neznámi útočníci. Ako informuje portál Topky.sk, rapera si podali dvaja mladí muži, ktorí ho päsťami udierali priamo do tváre.

Ďalšia dráma sa však odohrala po príchode do nemocnice. Tam Meca Vrabca odmietli ošetriť, pretože nemal preukaz poistenca. Keďže pracoval v zahraničí, na zdravotné poistenie na Slovensku sa mal podľa informácií portálu vykašľať. Pomoci sa mu dostalo až v Česku, kde ho vo veľkých bolestiach ošetrili.

„Prežil som najväčší strop bolesti v mojom živote. Mám trojitú zlomeninu sánky, navŕtaných šesť šróbov v ústach, tri titánové platničky a na niekoľko dní zdrôtovanú čeľusť. Lekári mi povedali, že ak by som nepodstúpil operáciu, tak by sa mi za pár dní rozpadla sánka a ja by som zomrel na ťažký šok z bolesti," opísal celú situáciu pre Topky.

Podľa portálu už polícia po útočníkoch pátra. „Vedeli, kto som. Kričali na mňa, že sú od nejakých MMA zápasníkov," šokoval ďalej Mec Vrabec, ktorý dodal, že jeho zranenia sa zatiaľ hoja dobre. "Dúfam, že čoskoro budem môcť stáť opäť na javisku a aj naživo odprezentovať novú pesničku," zakončil svoje rozprávanie raper.