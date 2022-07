Tomi Popovič po náročnej operácii srdca: Už zarezáva v štúdiu! Opatrné slová speváka

Hudobník Tomi Popvič (45) pred mesiacom išiel pod nôž. Už pred niekoľkými rokmi sa mu začalo horšie dýchať a pociťoval únavu.

Napokon mu zistili silnú arytmiu srdca, diagnóza znela fibrilácia predsiení. Speváka úspešne zoperovali a ten už zarezáva v nahrávacom štúdiu. Dodržiavať však musí niekoľko nariadení od lekárov. Vylúčené tiež nie je, že zákrok budú opakovať.

Tomi Popovič je opäť v pracovnom tempe. S českou speváčkou a superstáristkou Monikou Bagárovou pripravuje nový album, avšak jednu pesničku už stihli vypustiť do sveta. Je o nevere a srdca bôli. Ten prežil aj Tomi, avšak na rozdiel od speváčky, ktorá sa rozišla s otcom svojho dieťaťa, on doslova riešil srdcové záležitosti. Vyhraté ešte ani po operácii nemá: „Môžu sa tie problémy vrátiť. Srdce sa hojí tri mesiace, ja už môžem fungovať, lebo mi v podstate vypaľovali tkanivo. Nemôžem cvičiť a robiť namáhavé veci. Až po troch mesiacoch sa uvidí, či sa zákrok podaril. Musím sa vyhýbať teplu, triatlonovským aktivitám a podobne. Ale fungovať môžem, zaradiť sa do života,“ vysvetlil spevák.

„Som na liekoch, sledujú ma doktori. Už pár týždňov po zákroku môžu pacienti fungovať,“ povedal. Vyhraté však nemá. Problém so srdcom sa mu môže objaviť znova: „Ono sa to vráti. Tam je 50-percentná úspešnosť. To sú niekedy dve, tri opakovania, aby bol človek v poriadku a niekomu to nemusí vôbec pomôcť,“ dodal k diagnóze fibrilácia priedsení, ktorú ešte zrejme bude musieť riešiť.