Hablovičová sa z dovolenky na horách dlho netešila: Nepríjemný úraz!

Najprv koronavírus, potom zranenie. Takto si leto nepredstavovala, ale zároveň si uvedomuje, že taký je život.

Exriaditeľka súťaže krásy a tiež bývalá slovenská miss Lucia Hablovičová (43) musela pre covid, ktorý nedávno prekonala, náhle zmeniť prázdninové plány. Keď sa konečne z ochorenia dostala, prišlo niečo ďalšie.

Modelka Lucia Hablovičová bojovala pred mesiacom s koronavírusom, a tak letné aktivity sľúbené synovi museli počkať. Z korony sa dostala a prázdniny sa mohli začať. Rodine zbalila kufre a išlo sa za zážitkami do Bachledovej doliny. Z voľna a relaxu v slovenských horách sa však dlho netešila. Lucia nešťastne dostúpila na chodidlo, čo si odniesol jej členok. „Je to vytknuté. Nie je to nič vážne,“ povedala pre Nový Čas Lucia.

Výlet však synovi rozhodne pokaziť nechcela, a tak sa vynašla. Kopce brázdila s pomocou barly. „Barly mi požičal ochotný personál v hoteli, ale už fungujem bez nich. Toto leto je síce nejako zvláštne ,dobrodružné‘, a nie všetko vychádza tak, ako by sme chceli, ale aj o tom je život. Vďakabohu za všetky krásne dni,“ dodala Hablovičová.