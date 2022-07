Vinczeho pôvabná expartnerka v plavkách: Páni, to je pohľad! Takto vyzerá Eva dnes

Ostrieľaný moderátor Viktor Vincze (31) je už päť rokov v šťastnom manželstve s moderátorkou Adelou Vinczeovou (41).

Dvojica sa dala dokopy v roku 2016, len krátko po tom, ako Viktorovi stroskotal vzťah s brunetkou Evou. S tou tvoril pár dlhé roky a hoci pôsobili ako nerozlučná dvojica, aj ich vzťahu zazvonil umieračik. Vincze pár mesiacov na to začal randiť s našou najznámejšou moderátorkou, ktorú požiadal o ruku v živom vysielaní v markizáckej relácii Teleráno. V júni 2017 si zaľúbenci povedali svoje áno a odvtedy sú už päť rokov v šťastnom manželskom zväzku.

A čo je s Viktorovou bývalkou? Eva sa ani po šiestich rokoch od rozchodu s moderátorom nijako nezmenila. Na sociálnu sieť zvykne pridať zábery z jej súkromného života, no tentoraz zdieľala o niečo odvážnejšiu fotku. Brunetka sa počas slnečných dní vybrala na kúpalisko, kde sa vystavila slnečných lúčom. Na facebook pridala záber, na ktorom je v plavkách a my musíme uznať, že jej to veľmi pristane.