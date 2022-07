Zadlžený Mikloško dostal v Markíze po exekúcii nový kšeft: Tajná dohoda o vymazaní dlhu?!

Z tisícových dlhov si ťažkú hlavu nerobí. Najznámejší módny návrhár Fero Mikloško (47) sa už niekoľko mesiacov topí v podlžnostiach. Na krku má poriadne mastný balík peňazí voči štátu. Rovnako jeho odevná spoločnosť figuruje na zozname vymáhateľov peňazí formou exekúcií.

Donedávna ešte Mikloško dlhoval peniaze najsledovanejšej slovenskej televízii, tá mu však napriek tomu dala šancu tvoriť pre tohtoročnú noblesnú šou Let’s Dance a s Ferom má počítať aj v blízkej budúcnosti.

Po exekúcii už ani stopy! Počas posledných dvoch rokov koronakrízy utrpel aj módny priemysel a spolu s ním aj uznávaný módny návrhár Fero Mikloško. Ten svoje podnikanie nedokázal pevne udržať v rukách, keď sa so svojou firmou s názvom MFD, s. r. o., dostal do podlžností, ktoré neustále narastajú. Mikloško má na svojich pleciach dlžoby v tisíckach eur. „Áno, viem o tom. Je to v štádiu riešenia a dlhy plánujem uhradiť,“ povedal pre Nový Čas Mikloško.

Aj pri Ferovi tak platí staré dobré známe, že nie je všetko zlato, čo sa blyští. Módny guru však napriek tomu žobroniť o pracovné príležitosti nemusí a darí sa mu. Len nedávno sa skončila divácky populárna šou Let’s Dance, v ktorej sa stal kráľom kostýmov. Darmo, veď s ihlou v jednej ruke a vkusnými flitrami v tej druhej je ako ryba vo vode.

Zaujímavý je však fakt, že najsledovanejšia slovenská televízia mu dala šancu napriek tomu, že od neho vymáhala peniaze cez exekútora. Bolo to tak ešte pred troma týždňami. Exekúcia od Markízy voči Ferovej spoločnosti MFD svietila na webe Registra poverení na vykonanie exekúcie od 31. 5. 2021. Išlo o peňažné vymáhanie. Keď sa však do tejto veci obul Nový Čas s otázkou, či televízia dala odevnému mágovi ďalšiu šancu, exekúcia akoby zázrakom zmizla.