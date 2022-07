Moderátorke Brychtovej na výlete robila spoločnosť milovaná osoba: Krása, kam si to namierili

Mama je len jedna! Sympatickú moderátorku Katarínu Brychtovú (55) poznajú ľudia z nezabudnuteľnej relácie Pošta pre teba.

Katka je okrem moderátorky a divadelnej herečky tiež skvelá gazdinka, ktorá vypeká samé dobroty, a je tiež milujúcou manželkou, mamou, dokonca babkou, ale sama je tiež dcérou. So svojou mamou má skvelý vzťah.

Aká matka, taká Katka! Brunetka Katarína Brychtová, známa z televízneho prostredia, si užíva leto najlepšie, ako sa dá, a to prevažne doma. Oddaná zostala počas slnečných mesiacov Slovensku, ktoré prechádza krížom-krážom. Nedávno navštívila obec Dolná Krupá, ale tiež mestá Myjava, Piešťany a pred pár dňami zakotvila v historicky nabitej Trnave.

Mesto bohaté na pamiatky usmiata moderátorka nenavštívila sama. Spoločnosť jej robila mamina, ktorú zobrala so sebou. Katkina mama má osemdesiat rokov a dcéra s ňou trávi množstvo času. „Pozdrav z Trnavy. Nádherné mesto, atmosféra, dovolenka,“ uviedla moderátorka, ktorá sa pochválila fotografiou so svojou drahou mamou z pompéznej kaviarne vsadenej do synagógy.