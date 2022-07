Pompézna svadba Karlosa a Lely: Jedno veľké divadlo?! Herec Krampol priznal, ako to bolo

Predstavenie pre fanúšikov?! Aj takto by sa zrejme dala nazvať svadba známeho MMA zápasníka Karlosa Vémolu (37) s Lelou Ceterovou (33).

A tak sa teda zdá, že oficiálne sa párik zobral už pred týždňami a veľkolepá svadba pri rieke Vltava bola len naoko.

Len pred pár dňami sa udiala veľkolepá svadba MMA zápasníka Karlosa Vémolu s Lelou Ceterovou. Párik, ktorý má na svojom konte hneď niekoľko škandálov, nakoniec dotiahol svoj vzťah do cieľovej rovinky a dnes sú zaľúbenci svoji. Napriek tomu, že sa sobáš konal s veľkou pompou, sa zdá, že dvojica si svoje áno povedala už pred pár týždňami.

Herec Jiří Krampol, ktorý Lelu a Karlosa zosobášil, totiž na to nemá povolenie, a tak všetko nasvedčuje tomu, že svadba na brehu rieky Vltava bola len pretvárka. „Nemám, samozrejme, oprávnenie na sobášenie, tá primátorská medaila na mojom krku je iba obyčajná rekvizita,“ vysvetlil pre český Blesk Krampol. „Som presvedčený, že tí dvaja sú už dávno oddaní a ja im týmto len spestrím ich svadbu storočia,“ dodal umelec, ktorý je Karlosovým idolom.

„Jirko je pre mňa celoživotným vzorom, obrovská legenda, má pre toto cit,“ prezradil Vémola, ktorý hral divadlo až dokonca. A to napriek tomu, že svedkovia sa dokonca ani nepodpisovali do matričnej knihy. „Najväčšie víťazstvo života! Dnes je to po prvý krát a naposledy!“ kričal hrdý Karlos, ktorý peniazmi nešetril. Medzi tristo hosťami nechýbal ani raper Rytmus, ktorý aj zaspieval, nevesta dostala opicu a nemohli chýbať ani limuzína či diamantové prstene.