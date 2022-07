Z dcéry Dary Rolins už je pubertiačka: Aha, aká kočka z nej vyrástla

Spevácka diva Dara Rolins (49) patrí k nezameniteľným postavám v našom šoubiznise. To, či rovnakým smerom pôjde i jej dcéra Laura (14), ukáže až čas, no už teraz sa dá povedať, že dievčatko po mame zdedilo všetko dobré!

Dospievajúca Laura vznikla z Darinho partnerstva s hudobníkom Matějom Homolom (49). Dvojica už dlhé roky netvorí pár a zdá sa, že slečna trávi najviac času s mamou.

Samotná mamina dospievajúcej dcérky sa pýši postavou, ktorú jej môžu závidieť aj oveľa mladšie ročníky. Dara nikdy netajila svoju lásku k športu. K aktívnemu životnému štýlu určite vedie i dcérku Lauru, ktorá, zdá sa, zdedila po mame perfektnú genetickú výbavu. Je z nej už veľká slečna a nikoho by neprekvapilo, ak by sa po nej v budúcnosti začali pokukovať modelingové agentúry.

Od Dary si Laura prevzala mnoho návykov a s mamou sú si podobné takmer ako vajce vajcu. "Je zvláštne poriadkumilovná, ale zároveň nelipne na nezmyselných veciach. Mám rada čistotu, ale zároveň mám mierny chaos v živote. A to si myslím, že má aj Lola. Napokon je to rovnaký zmysel pre humor, z čoho mám najväčšiu radosť. Niežeby ho Matej nemal, ale Laura má ten môj ,poťouchlý‘ humor,“ prezradila Dara.

Zároveň však jedným dychom dodáva, že nie vždy ide doma všetko hladko: "Sú to veci, ktoré súvisia s dcériným vekom. Keď napríklad na niečom bazírujem a musím jej niečo povedať desaťkrát, tak si uvedomím, že som bola úplne rovnaká, keď som mala trinásť rokov. Hoci, možno nie úplne rovnaká, pretože na mňa bol vyvíjaný istý tlak zvonku, kvôli tomu, čím som sa od desiatich rokov živila - spevu."

Speváčka Dara Rolins tvorí pár s českou futbalovou legendou Pavlom Nedvědom (49). Lásku sa im podarilo tajiť niekoľko mesiacov, no teraz už svoje city neskrývajú. Nedvěd má veľa pracovných povinnosti v Juventuse Turín, preto Dara pendluje medzi Talianskom a Českom, kde tiež našla svoj domov. "Často pendlujem medzi Prahou a Turínom a usadiť sa nikde neplánujem, pretože byť stále v pohybe je mi blízke a nijako obzvlášť ma to neobmedzuje," prezradila nám pred časom.

Spoločné bývanie by však zaľúbencom určite prospelo. "Nad spoločným bývaním rozhodne uvažujeme a už to aj realizujeme, ale všetko ostatné si chceme nechať pre seba. Rozhodli sme sa, že to chceme urobiť, pretože deti už spolu mať nebudeme, tak aspoň naše domy budú našimi „miminkami“," dodala speváčka.