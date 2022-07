Ostrá Kralevich na búranisku: O týždeň tu postavím nové búdky! Môže vymáhať náhradu škody?

Rozhodne sa nemieni vzdať!

Počas búracích prác, ktoré od skorého rána prebiehali na stavbe na brehu Zlatých pieskov, dorazila na miesto v poobedných hodinách aj samotná Daniela Kralevich (36). Niekdajšia adeptka na korunku krásy prifrčala vo vysokých podpätkoch, v priliehavých čiernych šatách a s dokonalou vizážou. Jazyk však mala poriadne nabrúsený. S transparentom a papiermi v rukách rozhadzovala rukami a rázne obhajovala pred novinármi svoje práva. Na starostovi Chrenovi nenechala nitku suchú a adresovala mu poriadne ostré slová.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Na Zlatých pieskoch bolo poriadne horúco - nielen kvôli teplotám. Od rána tam rachotili ťažké mechanizmy a hemžili sa robotníci. Popoludní prišla na miesto činu aj samotná Daniela, ktorá tvrdí, že pozemok kúpila v roku 2019 štandardne cez realitku a v tomto roku ohlásila na stavebnom úrade aj svoje stavebné zámery. Podala návrh na stavbu troch drevených buniek, ktoré budú položené na pätkách a nebudú pripojené na inžinierske siete.

„Vzhľadom na to, že v danej lokalite nie je kanalizácia, voda ani elektrina. Elektrina tu bola vďaka tomuto bilbordu, z ktorého bola natiahnutá predlžovačka a z nej boli natiahnuté ističe. My sme nemali rozvodnú skriňu, my sme neboli na betónovom základe, my sme neboli stavba, oni z nás spravili stavbu,“ tvrdí bývalá miss a dnes podnikateľka Kralevich s tým, že Chren si na nej robí predvolebnú kampaň.

Bude to problém?!

Priestor na brehu jazera, ktorý niesol názov Crystal Garden, podľa vlastných slov prenajímala mamičkám s deťmi. V auguste 2021 sa ho však zbavila a po-dľa verejne dostupných zdrojov sa jeho majiteľkou stala jej matka Daniela.

„Pozemok som predala, nový majiteľ si búdku úplne rozobral a postavil si tri búdky, na ktoré má fotodokumentáciu. On cudziemu človeku rozobral úplne niečo iné, než na čo mal exekučný príkaz, gratulujem. Ja som dostala len jednu exekučnú výzvu, a tá bola poslaná na moju firmu, a nie na nového vlastníka,“ hovorí Kralevich s tým, že má tento priestor len prenajatý.