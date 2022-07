Frajera rok skrývala, ukázal ho až Bruno Ciberej: Toto je priateľ Michaely Kocianovej!

Krásna modelka Michaela Kocianová (33) vyrazila na dovolenku s partiou kamarátov, kde nechýbal ani jeden z jej najbližších priateľov, moderátor Bruno Ciberej (43).

Manekýnka však okrem dobrej nálady a stále štíhlej postavy ukázala konečne milovaného priateľa, s ktorým randí už rok. Aj keď sa ho snažila skrývať, Bruno jej tajomstvo prezradil. Kocianová sa dala dokopy so záhadným priateľom počas pandemického obdobia. Michaela nemohla ako vyťažená modelka cestovať, a tak sa dlhšie zdržala v rodnom Trenčíne.

Do očí si padli na korčuliach. Viac o ňom nikdy nehovorila, pretože nechcel byť medializovaný a ona to musela rešpektovať. Vyjadrila sa, že ide o Slováka, ale nie je známy, a tak to aj ostane. Slovo dodržala. Jeho identitu však vyzradil moderátor Bruno, ktorý zverejnil spoločný záber z ostrova Ibiza s celou partiou. Michaelu jej chlap drží zaľúbene za pás a je jasné, že práve toto môže byť muž jej srdca.

