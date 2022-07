Dušan Cinkota urgentne hospitalizovaný na urológii: Operácia jeho mužskej pýchy!

Obľúbený herec Dušan Cinkota (51) nemá problém hovoriť na hocijakú tému. Špeciálne tentoraz sa rozrozprával, pretože chce vyzvať aj ďalších mužov, aby svoj zdravotný stav nezanedbávali.

Najmä po štyridsiatke by mal podľa neho každý jeden navštevovať svojho urológa. Vďaka preventívkam herec podstúpil intímny zákrok načas a vyhol sa do budúcnosti vážnym problémom. Jeho lekár mu adresoval pri odchode z nemocnice slová chvály, ktoré by potešili nejedného pána tvorstva.

Absolvoval expresný zákrok, ktorý mu ušetril mnoho problémov v budúcnosti. Umelec Dušan Cinkota strávil dva dni v nemocnici na Kramároch v Bratislave, kde dali dokopy jeho mužskú pýchu: „Absolvoval som kozmetickú úpravu penisu,“ zasmial sa herec, ktorý však po tomto vtipe s plnou vážnosťou objasnil, čo ho trápilo.

„Nebudem špecifikovať diagnózu, ale išlo o vnútorný zákrok, nebolo to nič povrchové, bolo potrebné to trochu prečistiť a všetko je v poriadku. Celý zákrok trval asi pätnásť minút a dve hodiny som si pospal,“ objasnil pre Nový Čas. Zároveň dodal, aby sa muži nehanbili riešiť túto problematiku a už po štyridsiatke chodili k urológovi na pravidelné prehliadky: „Keď som povedal, že idem na urológiu, všetci boli zhrození, lebo sú tam naozaj ťažké prípady, ale mňa v pondelok prijali, v utorok operovali a v stredu pustili domov. Ja svojho urológa poslúcham a mali by všetci, bude sa im ľahšie žiť a ja som toho dôkazom,“ zhodnotil dobre naladený Cinki, ktorý bol práve na ceste domov zo špitála.