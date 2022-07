Mórová predviedla sexi telo: Na horúcej dovolenke hore bez! Didi, ty že máš 52?

Herečka Diana Mórová (52) je dôkazom toho, že aj ženy po päťdesiatke môžu mať skvelú postavu.

Odhodila vrchný diel plaviek! Diana Mórová si momentálne užíva dovolenkový relax, ktorý si po ťažkých pracovných dňoch určite zaslúži. Svojim fanúšikom sa na sociálnej sieti pochválila fotkou v červených plavkách, ktoré zdobia jej vyšportované telo.

Herečka, ktorej by ste jej skutočný vek určite netipovali, sa pochválila postavičkou, ktorú by jej mohla závidieť nejedna mladšia žena. S počasím, kde je podľa fotky až 37 stupňov Celzia, si Didi poradila po svojom. Slnečné lúče síce odrážala veľkým bielym klobúkom, no na vrchný diel plaviek akosi zabudla. Didi tak zapózovala hore bez!

