Banáš o zážitkoch z turné po Slovensku: Silný moment z ukrajinských hraníc! Smutné, čo sa dozvedel od ľudí

Spisovateľ Jozef Banáš sa pýši cenou Panta Rhei Awards 2021, kde sa umiestnil na treťom mieste. Jeho román, Som Baťa, dokážem to, láme aj po desiatich mesiacoch rekordy predajnosti a práve s touto knižkou absolvoval prednedávnom aj osemnásť-dňové literárne turné po Slovensku, ktoré bolo plné emócií. Na svojich potulkách totiž zašiel až ku hraniciam s Ukrajinou, kde spisovateľ zažil nejeden silný moment. Banáš odhalil nielen svoje zážitky, no prezradil aj čo to o svojich knihách.