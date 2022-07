Nie je mu všetko jedno: Prečo sa Martin Nikodým bojí o svojho syna? Poznáme dôvod!

Jeden z najpopulárnejších slovenských moderátorov Martin Nikodým (51) je starostlivý otec, ktorému robia radosť tri ratolesti - Adam (20), Emma (16) z prvého manželstva a najmladší syn Martin (6), ktorého má z druhého vzťahu. Tatino s deckami rozhodne nudu nepozná a trávi s nimi množstvo času. Prichádza však na to, že čím je starší, tým je úzkostlivejší. Toto by pred pár rokmi rozhodne neriešil.

Najmenší moderátorov potomok Martin sa rozhodol, že by rád zažil poriadny detský tábor. Veľký Martin, otec, to spočiatku videl ako veľmi dobrý nápad, veď čo viac patrí k dobrým prázdninám, ak nie bláznivý, zaujímavým programom nabitý tábor. Jeho syn by si mohol z pobytu odniesť množstvo zážitkov, spoznať nových ľudí a vo veľkom sa zabaviť.

Keď však prišlo na lámanie chleba, prišiel strach, či jeho synáčik tábor a odlúčenie od svojich rodičov vôbec zvládne. Martin zostal sám zo svojej reakcie prekvapený. „Ja neviem, ako to bolo pri tých starších deťoch, ale rozhodne som to tak neprežíval,“ prezradil moderátor, ktorý vyprevadil svojho odvážneho chalana do prvého detského tábora.

„Tak veľmi sa tam tešil. Vravím mu, že tam nebudem ani ja, ani mamina. A on, že to predsa nevadí, veď si tam nájdem kamarátov. Páči sa mi tento chlapík. Je to dobrodruh po mne,“ dodal s úsmevom starostlivý tato malého Martinka.