Magda Vášáryová sa zo zlomeniny zotavuje priam expresne: Zázraky sa dejú!

Leto ešte nie je stratené. Magda Vášáryová (73) sa z najhoršieho dostala. Herečke a bývalej diplomatke sa v polovici júla náhle zmenili letné plány, a to po nešťastnom pošmyknutí pri jazere v Banskej Štiavnici, kde má rodinnú chatu. Magda si zlomila členok a skončila so sadrou na nohe. Doktori to videli na dlhú rekonvalescenciu, ale zdá sa, že to dnes už tak hrozivo nevyzerá.