Patrícia Vitteková rúbe vysoko! Na jej plány je Slovensko malé: Neuveríte, kde rozbieha biznis

Patrícia Vitteková dala za manželstvom s Robom Vittekom bodku pred dvoma rokmi. Dnes je už po búrlivom rozvode vojnová sekera zakopaná a manželia našli spoločnú reč nielen v súkromí, ale aj v biznise. Aj po rozvode ich totiž spája úspešný Vittek camp, no vyzerá to tak, že Patrícia nenecháva nič na náhodu a má aj ďalšie veľkolepé plány. A to dokonca ďaleko za hranicami Slovenska.