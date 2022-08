Z bratov zo seriálu Naši už sú dospelí muži: Prezradili nám svoje plány! Ambícia mladíkom nechýba

Keď sme sa s nimi v roku 2016 rozprávali pri štarte seriálu Naši, ani jeden z nich nespájal svoju budúcnosť s herectvom.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Vtedy jedenásťročný Max vyhlásil, že chce robiť animované filmy, o dva roky starší Dávid sníval o vlastnej kapele a najstarší Gregor túžil podnikať v stavebníctve. Jojka práve vysiela piatu a zároveň poslednú sériu Našich a my sme boli zvedaví, ako sa plány dnes už dospelých mužov zmenili.

Max Bolf (18): Z projektu do projektu

Treba povedať, že Max rozbehol z trojice seriálových bratov jednoznačne najsľubnejšiu hereckú kariéru. Okrem Našich dostal veľkú úlohu aj v ďalšom jojkárskom seriáli Nový život a nedávno bol súčasťou markizáckeho seriálu Šťastní vs. Šťastní či projektu Jednotky RTVS Priznanie. A to zďaleka nie je všetko. „Akurát čakám na scenár k jednému projektu, má to byť detektívny seriál a celkom sa na to teším,“ prezradil nám s tým, že nakrúcať sa má začať po prázdninách.

Herectvo si doslova zamiloval. „Postupne som zistil, že je to niečo, čo ma baví a napĺňa. Neviem, či bude do budúcna mojím povolaním, ale ako koníček je to super,“ zamyslel sa. „Samozrejme, počítam s tým, že je to niečo, čo jeden deň je a druhý deň byť nemusí, takže z toho chcem vyťažiť, čo sa dá a zároveň premýšľam nad niečím, kam sa ďalej uberať.Práve preto obišiel konzervatórium oblúkom a zapísal sa na Strednú školu umelecko-manažérsku v Brne.

„Dva roky som tam študoval filmovú tvorbu a réžiu a od tretieho ročníka som prešiel na herný dizajn - učím sa programovať počítačové hry. Odmalička som vždy rád hrával hry, zaujímalo ma, ako by mohlo niečo také vzniknúť.“ A čo bude ďalej? „Uvidím, čo vysoká, veď za chvíľu bude treba dávať prihlášky. Normálne som uvažoval aj nad tým, že budem pilotom, skrátka skúsiť niečo z úplne iného súdka. Lietanie ma fakt zaujíma,“ prekvapil nás. Pokiaľ ide o Našich, keďže posledná séria sa natáčala pred tromi rokmi, pamäť ho začína zrádzať.

„Nedávno som išiel vlakom a zastavila ma jedna rodinka. Chceli sa odfotiť a začali spomínať na rôzne scénky z Našich, pričom ja som na ne už úplne zabudol a až keď mi ich pripomenuli, začali sa mi vynárať. Bolo to zvláštne,“ zasmial sa. „Vyrastali sme s týmto seriálom, rád spomínam na rôzne vtipné príhody, ktoré sa stali počas natáčania...“ A stále je vraj v kontakte so svojimi seriálovými bratmi. „Píšeme si, okomentujeme si niečo na sociálnych sieťach... A chceme sa teraz niekedy stretnúť a pospomínať na staré časy.“