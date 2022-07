V ohrození sú aj najväčšie hviezdy: Nový šéf RTVS Machaj chce zmeny, tieto relácie spomenul!

Príde k hromadnému rušeniu známych relácií?! Verejnoprávna televízia prechádza zmenami, keď sa na poste nového riaditeľa objavil Ľuboš Machaj (68).

Ten plánuje vo svojej funkcii veľké zmeny, ktoré by mali zasiahnuť hneď celý rad obľúbených programov. Machaj sa totiž v rozhovore pre Nový Čas vyjadril jasne, a teda že príde k prerodu, ktorý by sa mal dotknúť nielen obľúbených relácií, ale možno aj nejednej známej tváre.

V ohrození sa tak ocitajú veľké mená ako Ďurianová (45), Bičan (47), Marcin (56), Miezga (47), Nikodým (51), Vinczeová (41) či Dangl (47), ktorí pôsobia na obrazovkách RTVS roky. Dnes sa pod nimi trasú stoličky a je otázne, kto si nakoniec teplé miestečko aj udrží.

Verejnoprávna televízia sa pripravuje na nástup nového riaditeľa, ktorým sa stal Ľuboš Machaj. Práve ten prichádza do Mlynskej doliny s veľkými plánmi, ktoré by mali otriasať základnou programovou štruktúrou televízie. Pre Nový Čas totiž prezradil, čo by rád prerobil či opravil, a aj to, aká je jeho predstava o ďalšom fungovaní a zameraní svojho nového pôsobiska.

Ako sa zdá, Machaj prichádza naozaj s vidinou premien, ktoré by sa mali dotknúť nejedného obľúbeného programu, a o svoje teplé miestečko môžu prísť najväčšie hviezdy nášho šoubiznisu. „Myslím, že nikto z nich nie je taký, že by som povedal, že je ,neverejnoprávny‘. Samozrejme, mne do istej miery prekáža, že ich vidíme aj na iných televíziách. Je škoda, že nevieme vygenerovať viac podobných osobností. Bolo by to určite pozitívnejšie,“ povedal Novému Času Machaj, ktorý si berie príklad najmä zo susedného Česka.