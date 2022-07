Zuzana Mauréry otvorene: Veľká zmena po 50-tke! V čom je dnes život herečky iný?

Zmenila sa! Jedna z našich najlepších herečiek, ktorá hviezdi nielen na divadelných doskách, ale aj na televíznych obrazovkách, Zuzana Mauréry (53) patrí k národnému pokladu.

To, ako je však otvorená vo svojej profesii, neplatí o jej súkromí. To si stráži a na verejnosť preniknú detaily z jej života len veľmi sporadicky. Herečka však predsa len čo-to o sebe prezradila. Priznáva, že veľa vecí začala chápať až s pribúdajúcimi rokmi a veľa sa v jej živote zmenilo. A konečne si vie dupnúť!

Zuzana Mauréry je obrovská profesionálka vo svojom odbore. V herectve sa jej talent okamžite ukáže, a to sa odrazí aj na úspechu u divákov. No aj keď umelkyňa pôsobí pred kamerami sebaisto, v jej súkromnom živote sa veľa vecí zmenilo len nedávno. Herečka totiž priznáva, že musela prejsť veľký kus cesty, aby dospela do štádia, že presne vie, čo chce a čo nie. Podľa jej slov to trvalo celých päťdesiat rokov.

„Ja sa cítim až teraz dospelá. Po 50-ke sa cítim konečne ako dospelák,“ šokovala svojimi vyjadreniami niekdajšia hviezda obľúbeného seriálu Oteckovia v rozhovore pre Rádio Slovensko. Uvedomila si však toho viac a po rokoch si vie konečne aj dupnúť. „Za určité veci sa nehanbím, dokážem si povedať - toto chcem, toto nechcem a nemám s tým žiaden problém,“ prezradila Zuzana.

A aj keď prišla na veľa vecí, na tejto ceste nie je ešte úplne v cieli. Sú totižto isté mantinely a prekážky, ktoré nedokáže len tak preskočiť. „Ešte na tej ceste mám nejaký problém, lebo mi často vyhadzuje dekel. Ako sa hovorí, že ten najväčší majster dokáže ísť povedľa tých najúžasnejších vecí a tých najhorších úplne pokojne, tak to sa mi ešte nedarí,“ dodala Mauréry.