Jasmina nemôže byť šťastnejšia, Rytmus je zamilovaný až po uši: Intímnym tetovaním to len začalo!

Prekvapenie striedalo prekvapenie!

Známy slovenský raper Patrik Rytmus Vrbovský (45) je aj po viac ako troch rokoch manželstva zamilovaný až po uši a svojej manželke, moderátorke Jasmine Alagič (33), by zniesol aj modré z neba. Keď ide o Jasminu a syna Sanela (3), na peniaze nepozerá a dopraje im. Luxus dožičil svojej vyvolenej aj teraz, a to len tak, z lásky.

Keď ide o rodinu, nešetrí! Aj keď sa to tak na prvý pohľad niekomu zdať nemusí, raper Rytmus je citlivý chlap, ktorý svoju rodinu beznádejne miluje a urobil by pre ňu všetko. Na sociálnej sieti pravidelne svojej životnej partnerke Jasmine vyznáva lásku. Tak urobil aj pred niekoľkými dňami. Tentoraz k milým slovám prihodil nie jeden, ale rovno dva veľké dary. A prečo by aj svojim láskam nedoprial, keď sa mu darí a núdzu o finančné zárobky nepociťuje.

Často sa pýši luxusným oblečením, šperkami či drahými dovolenkami. Čím prekvapil rodinu? Najprv si nechal Jasminu a svojho syna Sanela vytetovať na telo, tým sa to však neskončilo. „Konečne! Umenie v podobe mojej najosobnejšej kerky bude navždy napísané na mojej koži,“ uviedol zaľúbený spevák s novou ozdobou na tele. To však nebolo jediné prekvapenie pre Jas­minu.

Následne jej predstavil nového štvorkolesového člena rodiny. Manželke doprial luxusné vozidlo značky Mercedes G. Také, na ktorom jazdí moderátor Sajfa či instagramová kráľovná Zuzana Plačková. „Za jeden týždeň si nás dá vytetovať a o pár dní mi objedná géčko. Patrik, prídem na to, čo sa tu deje. Som šťastná, že mám manžela, ktorý nás extrémne ľúbi,“ zareagovala Jasmina.