Syn Stanislava Štepku Juraj: Otec si svoj svet dokáže vysnívať! Nemá však rád, keď...

Na javisku stál prvýkrát už ako deväťročný. Ako hovorí zakladateľ a šéf Radošinského naivného divadla Stanislav Štepka (77), keď sa nadýchol divadla, cítil, že sa stane jeho osudom... A práve 26. júla oslávi principál ikonického divadla svoje 78. narodeniny.

O detstve po boku veľkého otca Stanislava Štepku, móresoch starej dobrej školy, ale aj o jedinečnej Kataríne Kolníkovej († 85) porozprával pre Nový Čas Nedeľa Štepkov syn, kameraman a režisér Juraj Štepka (46).

Ako to už v umeleckých rodinách prirodzene býva, jablko nepadá ďaleko od stromu. Rovnako to bolo aj v rodine kameramana a režiséra Juraja Štepku, ktorý je synom divadelníka a zakladateľa jedinečného Radošinského naivného divadla Stanislava Štepku. „Spolu so sestrou Stankou sme vyrastali v divadle. Často sme tam chodievali po škole namiesto školskej družiny. Napísali sme si tam aj úlohy, ale viac sme sa pozerali na divadlo a načúvali mu, ako sa venovali učeniu,“ vracia sa v spomienkach do svojho detstva Juraj Štepka, ktorý sa ako dieťa u otca v divadle stretával s budúcimi hereckými legendami.

„Mojou pestúnkou bola vtedy Zuzka Kronerová. V tom čase bola mladá herečka, ktorá len nastúpila do divadla a okrem iného sa aj chodila o nás starať,“ vysvetľuje Juraj a pokračuje. „Často nás po nociach strážila u nás doma a chodil za ňou aj jej dnes už manžel Milan Hladký, ktorý bol vtedy jej frajerom. Keď nás uspali, aj oni si mali čo povedať. Vyrastal som medzi veľkými hercami, ktorých som vnímal viac-menej ako kamarátov,“ hovorí Juraj Štepka.

Nevie hrať

Štepkov syn pričuchol k filmovej práci už ako 13-ročný. V roku 1989 sa ocitol na pľaci pri nakrúcaní filmu režiséra Juraja Jakubiska Sedím na konári a je mi dobre. „Hoci som sa tam bol len pozrieť, povedal som si, že toto by som chcel raz robiť alebo si to aspoň vyskúšať... Mal som si v Jakubiskovom filme aj zahrať, ale nakoniec z toho vzišlo,“ približuje Juraj Štepka a uvádza aj dôvody.

„Myslím si, že absolútne neviem hrať, som antiherec. Veľmi sa hanbím a takisto sa hanbím pozerať na samého seba, ako neviem hrať. Na druhej strane však viem veľmi dobre odhadnúť, kto hrať vie,“ vysvetľuje Štepka ml., ktorý si v detstve zahral aj v Matelkovi, Raťafákovi Plachtovi či iných televíznych reláciách slovenskej televízie z cyklu tvorby pre deti a mládež.