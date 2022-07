Kollárova ex o vzťahu s Rorym Sabbatinim: Musí ma brzdiť, aby som neskončila vo väzení!

Martina Sabbatini (42) v minulosti randila s Borisom Kollárom (56) a má s ním aj syna. Kráska, ktorá teraz žije v Amerike, prezradila, aký má vzťah so svojím manželom, známym golfistom Rorym Sabbatinim (46).

Zoznámili ste sa prostredníctvom sociálnej siete a o ruku vás Rory požiadal telefonicky. Vyhovujú manželovi viac sprostredkované formy komunikácie?

Rory je veľmi spontánny človek a nerobí si žiadne dlhodobé plány. Vyhovujeme si a nikdy sa nehádame. Keď je jeden z nás nervózny, ten druhý vždy pozná príčinu. Poznáme sa natoľko dobre, že otázka prečo u nás neexistuje. Skôr ma musí brzdiť, nech sa upokojím, aby som neskončila vo väzení. (Smiech)

Prečo práve vo väzení?

Stalo sa mi, že som sa v Amerike hádala do krvi s policajtmi a nechcela som to vzdať. Neboli v práve a keď cítim nejakú krivdu, nechcem to vzdať. Keď som tak naladená a mám na to energiu, bojujem do konca. A je mi jedno s kým, pohádam sa aj s prezidentom.

Vy ste právo dokonca aj študovali. Venovali ste sa mu niekedy profesionálne?

Áno, v minulosti som mala svojich klientov, s ktorými som spolupracovala. Predpokladám, že keby som nestretla Roryho, v tomto čase by som už mala vybudovanú svoju vlastnú firmu. To bol pôvodne môj cieľ. Keďže som sa rozhodla zostať v Amerike, musela som sa toho vzdať a právo išlo bokom.

Aký je jej život za veľkou mlákou? Aký má vzťah k expartnerovi a ako si doma zažartujú so synom na Kollárov účet? Aj to sa dočítate v Novom Čase Nedeľa!