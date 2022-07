Kollárova ex Martina Sabbatini: Doma si z Borisa robíme žarty! Neuveríte, čo synovi povedala

Vo vzťahoch zažila trpké sklamania. Dnes na ne pozerá triezvymi očami a občas aj s nečakaným humorom. Martina Sabbatini (42) v minulosti randila s Borisom Kollárom (56), s ktorým má aj syna Šimona Heliodora (13). Pod jednou strechou však nikdy nežili a o dieťa sa musela postarať sama.

Sabbatini, ktorá našla životné šťastie po boku golfistu Roryho Sabbatiniho (46), pre Nový Čas Nedeľa otvorene porozprávala o svojom živote za veľkou mlákou, ale aj o vzťahu k expartnerovi a ako si doma zažartujú na Kollárov účet.

Ako vyzerá váš život po boku profesionálneho športovca?

Myslím si, že každý, kto žije s vrcholovým športovcom, vie, že je to trochu iný život. Na jednej strane máte pevný režim a každodennú rutinu, no na druhej strane nám chýba tá rodinná rutina... Plánovanie rodinných dovoleniek a vôbec hocičoho je veľmi ťažké. Šport, ako je golf, je špecifický tým, že sa nám program mení z týždňa na týždeň v závislosti od toho, ako sa Rorymu darí na turnajoch.

V minulosti ste tvorili šesť rokov pár s tenistom Dominikom Hrbatým (44) a neboli ste takou propagátorkou tenisu ako dnes golfu. Podmanil si vás tento šport alebo čo sa odvtedy zmenilo?

Možno je to aj tým, že som začala hrávať golf aj ja a vďaka tomu som spoznala Roryho. Keby som sa nebola pozrieť na golfový turnaj v Amerike, kde práve hral, tak by som ho nestretla. A bývalý partner Dominik bol jednou z mojich prvých lások. Skončilo sa to ešte pred mojou tridsiatkou. Možno, keby to prišlo v tomto veku, bola by som dnes takou istou propagátorkou tenisu ako v súčasnosti golfu a pomáhala Dominikovi budovať tenisové školy. Veľmi veľa závisí od toho, v akej životnej fáze sa dvaja ľudia stretnú.

So svojím súčasným manželom, golfistom Rorym Sabbatinim ste sa prvýkrát videli na golfovom turnaji počas dovolenky v Amerike. Vnímate toto stretnutie s odstupom času ako osudové?

Keď si teraz predstavím celú spleť tých udalostí, viem, že áno. Som typ človeka, ktorý je schopný sa aj uprostred cesty otočiť, ak ho niečo naštve, a neísť niekam už len z princípu. Na Roryho golfovom turnaji som pôvodne ani nemala byť. Dozvedela som sa o ňom na poslednú chvíľu, môj syn Šimon bol práve po chorobe a navyše som mala aj pokazené auto. No i napriek tomu všetkému ma tam niečo akoby ťahalo... Keď sme sa s Rorym prvýkrát videli, bol to len moment, ale aj ten stačí na to, aby sme si jeden druhého zapamätali. Tri mesiace nato som sa s Rorym skontaktovala cez facebook, pamätal si ma a odvtedy sme boli dennodenne v kontakte.

Zoznámili ste sa prostredníctvom sociálnej siete a o ruku vás Rory požiadal telefonicky. Vyhovujú manželovi viac sprostredkované formy komunikácie?

Rory je veľmi spontánny človek a nerobí si žiadne dlhodobé plány. Vyhovujeme si a nikdy sa nehádame. Keď je jeden z nás nervózny, ten druhý vždy pozná príčinu. Poznáme sa natoľko dobre, že otázka prečo u nás neexistuje. Skôr ma musí brzdiť, nech sa upokojím, aby som neskončila vo väzení. (Smiech)