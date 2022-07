Lenka Vavrinčíková o svojej prvorodenej dcérke i partnerovi: Naozaj sú Olívia a Albert takíto? Wau!

Moderátorka Lenka Vavrinčíková (35) pre Nový Čas Víkend prezradila niečo viac o svojej dcérke Olívii, ktorú porodila v januári tohto roka. A aký je jej partner Albert?

Aké je Olívia bábätko?

Olívia je od narodenia veľmi dobré bábätko, i keď nemám rada rozdeľovanie na dobré a zlé. Aj bábätko, ktoré stále plače, je pre svojich rodičov dobré, lebo to nerobí naschvál. Musím si zaklopať, že nám pekne spinká a je veľmi zlatá. Samozrejme, má aj svoje muchy, horšie náladičky, poplače si, dá najavo, čo chce. Vo všeobecnosti sa vôbec nemôžeme sťažovať. Myslím si, že spánok je v prvých mesiacoch najdôležitejší a ona od začiatku spí super, čo je teda alfa omega aj pre nás, aby sme boli svieži a prítomní rodičia. Som veľmi spokojná.

Nie ste teda typická mama s kruhmi pod očami...

Niekedy som. (smiech) Ak to však porovnám s inými prípadmi, je to sto a jedno. Viem sa pri nej pekne vyspať a mať cez deň energiu. Kým sme však našli nejaký režim a naučila som sa čítať, čo chce, či je unavená, tak to trošku trvalo. Teraz si už rozumieme a všetko ide fajn.

Dokáže vás priateľ vo všetkom plne zastúpiť?

Je úplne perfektný, pretože všetko sme od začiatku robili spolu. Vie prebaliť, dá jej napapať, uspí ju, aj sa s ňou zahrá. Vie ma na sto percent zastúpiť, keď si potrebujem niekam vybehnúť. Ničoho sa neštíti a môžem sa naň­ho spoľahnúť.

