Lenka Vavrinčíková prehovorila o rizikovom tehotenstve a pôrode: Najviac som plakala pre...

Moderátorka Lenka Vavrinčíková (35) sa v januári stala mamou malej Olívie, ktorú porodila dlhoročnému partnerovi Albertovi. Prezradila nám, prečo sa tak náhle stiahla z obrazovky, čo ju na materstve najviac prekvapilo, aj to, či jej chýba práca v televízii.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Z obrazovky ste sa vytratili zo dňa na deň, čo sa stalo?

Mala som rizikové tehotenstvo, vyskytol sa nejaký problém, kvôli ktorému som musela zostať ležať v absolútne pokojovom režime, čiže som zo dňa na deň musela odísť z obrazovky.

Čo na to zamestnávateľ?

Bola to nepríjemná situácia, pretože všetko, čo sa deje mimo plánu, sa o to ťažšie zariaďuje. V podstate som ešte nebola ani v treťom mesiaci, po skončení ktorého som chcela zamestnávateľovi oznámiť, že som tehotná. Bol to určite šok aj pre nich, ale hneď mi, samozrejme, absolútne vyhoveli a museli nájsť za mňa rýchlo náhradu. Svoje tehotenstvo som si predstavovala inak, chcela som ešte pracovať s bruškom, plánovali sme s partnerom dovolenku, chcela som cvičiť jogu, ale nakoniec to dopadlo všetko úplne inak. V podstate som musela všetky aktivity a vlastne aj celý svoj život podriadiť tomu, aby sme ja aj bábätko boli zdraví, aby všetko dobre dopadlo.

Celé tehotenstvo ste museli ležať?

Celé tehotenstvo nie. To trvalo dva mesiace a potom ku koncu som mala tiež nejaké komplikácie, takže tiež opäť pokojový režim. Bola som stále sledovaná, nič som teda nepreháňala a pre istotu som si nevyhadzovala z kopýtka. (smiech)

Keď ste boli tehotná, všade zúril covid, ako ste to zvládali?

Posledné mesiace sme prežili s priateľom v absolútnej karanténe. Boli akurát Vianoce, takže sme boli úplne sami, neboli u nás žiadne návštevy, dokonca ani rodičia. Všetko sme riešili cez moderné technológie, lebo sme chceli mať istotu, že sa nikde nenakazíme, aby sme to do januára, keď som rodila, dotiahli v zdraví.