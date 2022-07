Intímna spoveď v piesni: Zara Prágerová posiela odkaz do neba, je za tým tragický príbeh

Pred viac ako pol rokom pri strašnej autonehode vyhasol život majstra Slovenska v jazde na motokárach, len 18-ročného Olivera. Tragédia zasiahla nielen jeho rodinu, no aj mladučkú Zaru Prágerovú, ktorá bola Oliverovou dlhoročnou kamarátkou. Dnes dáva talentovaná speváčka bodku za ich priateľstvom a Oliverovi posiela odkaz do neba piesňou Too soon. Vypočujte si jej silné slová.