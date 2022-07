Raper Kali prehovoril o prežúrovaných nociach: To je trapas! Kvôli tomuto sa červená sa až za ušami

Známy hudobník Kali (39) je názoru, že telefóny by mali mať dychový zámok.

V momente, keď sa v krvi zvýši promile, mobilné zariadenie by nemalo majiteľovi dovoliť s ním manipulovať. Špeciálne to platí pre SMS správy a sociálne siete.

Tiež je len človek a zaspomínal si na lapsusy, ktoré sa mu pred rokmi darilo vyrábať. Keď bol pod parou a chytil do ruky mobilný telefón, zarobil si vždy na parádny problém: „Väčšinou som sa opustil, keď som si vypil. Mal som telefón v ruke a vtedy si chce človek to srdiečko vyliať. Ale moji kamaráti vždy vedeli na druhý deň a hneď sa ma pýtali - ty si pil? Samozrejme, že som to mazal, ale odfotené to už bolo.

Už to však nerobím dlho,“ priznal sa v podcaste Wake Up. „Nebolo to ani tak o láske ako o veciach, čo ma štvali a písal som to takým svojím spôsobom a vedel som sa riadne opustiť. Každý to tak má. Teraz, už keď som ženatý, tak to nerobím, ale vypisoval som aj bývalým frajerkám a tak,“ zasmial sa. Túto tému rozoberá aj vo svojej novej pesničke, kde nôti - berte mi telefón z rúk, lebo som Boh, a veru vychádza z vlastných skúseností.