Herečka Zuzana Haasová ukázala svoje tvorivé ja: Starožitnému kúsku vdýchla nový život!

Kreativita jej rozhodne nechýba. Herečka Zuzana Haasová (41) aktuálne prežíva jedno z najkrajších období v živote.

Začiatkom tohto roka sa vydala za svojho dobrého kamaráta, huslistu Viliama Schowanetza (41), ktorého pozná už 27 rokov. Zuzana v živote prekvitá a rada sa nechá spútať umeleckou múzou. Tá ju kopla aj nedávno.

Blondínku Zuzanu Haasovú pred vyše rokom a pol zasiahol Amorov šíp, keď sa dala dokopy so svojím dlhoročným dobrým známym Viliamom. Oboch spája umenie, ktoré majú v krvi. Zuzana so svojím manželom trávi množstvo času, keď sa venujú rôznym kreatívnym činnostiam. Herečka sa nedávno chopila brúsky a štetca a pustila sa do repasovania historického jedálenského stola.

Išlo o starožitný kúsok, ktorý by bola škoda len tak vyhodiť do smetí. Umelkyni to nedalo, a tak sa činila. Retro stolu doslova vdýchla nový život. „Každý deň je dnes, tak si ho poriadne vždy uži. My máme zrenovovaný raňajkový stôl. Má vyše sto rokov. Som starinárka, ale tento stôl je dnešok,“ uviedla vytešená Zuzana, ktorá už vo veľkom vysedáva za stolom so šálkou chutnej kávy v ruke.

