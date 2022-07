Ada Straková doma neobsedí: Bývalá hlásateľka prezradila svoje plány na leto!

More ju neláka! Bývalá dlhoročná hlásateľka verejnoprávnej televízie Ada Straková (74) nad životom nevyplakáva.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Na obraze strávila 26 rokov a teraz si vychutnáva dôchodok. Na leto má množstvo plánov. Do zahraničia sa však nechystá. V rodnej krajine je jej dobre, ale doma zatvorená medzi štyrmi stenami rozhodne nebude.

Celý život v pohybe! Adu Strakovú si verejnosť pamätá ako vždy usmiatu televíznu hlásateľku Slovenskej televízie. Ani po rokoch sa nič nezmenilo a energie má na rozdávanie. Vitálna Ada pokojné dni rozhodne nepozná, spokojná je „v behu“.

,,Mám veľmi rada leto. Som letné dieťa. Teraz som tu v Bratislave práve kvôli kultúre. Leto a koncerty, to musí byť. K moru ma to vôbec neťahá. Na Slovensku je tiež dostatok slnečných dní. Určite plánujem tráviť nejaký čas na chate. Už som bola v Topoľčanoch pri kamarátke. S vnučkou a s dcérou pôjdeme do piešťanských kúpeľov. Je to taký letný pobyt. Tam chodíme každý rok. Stále je čo robiť. Stále. Ja mám rada taký virvar. To je moje,“ prezradila svoje letné ciele pre Nový Čas čiperná Ada, ktorá vidí život ružovo a stažovať sa odmieta. Ako hovorí, nevypláca sa to.

„Prídu už rôzne bolesti. Všeličo človeka otravuje. Vek jednoducho neoklamete! To je len fasáda, ale treba sa s tým naučiť vedieť žiť a správne sa načasovať. Potom je človeku dobre. Držím sa aj tak, že sa veľa prechádzam a plávam. To mám veľmi rada. A, samozrejme, hry s mojou vnučkou,“ dodala usmiata Ada.