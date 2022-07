Spevák Peter Nagy má zlomené srdce: Rozchod s tajnou láskou po 9 rokoch?!

Je znova na začiatku?! Spevák Peter Nagy (63) patrí medzi milovníkov žien a vie oceniť nielen ich krásu, ale aj um a ducha.

Ako správny džentlmen a vyhlásený romantik si preto svoje súkromie vždy chránil a o svojich priateľkách veľa nehovoril. Inak to nebolo ani pri tej poslednej, ktorú si pred verejnosťou strážil ako oko v hlave. Podľa dostupných informácií mala po jeho boku stáť tmavovláska s českými koreňmi, ktorá bola od hudobníka podstatne mladšia. Zdá sa však, že Peter po rokoch zaspáva vo svojej posteli sám, o čom svedčia jeho slová, ktoré hovoria jasnou rečou. Razí však opäť pravidlo tajnosti a rovnako, ako sa ich láska začala, sa potajomky zrejme aj skončila.

Vlk samotár! Aj takto by sa zrejme v súčasnosti dal nazvať spevák Peter Nagy, o ktorom je známe, že je beznádejný romantik hľadajúci lásku na celý život. Jeho partnerka, o ktorej veľa nehovoril, pretože svoje súkromie si vždy úzkostlivo strážil, by však podľa všetkého mala byť už minulosťou. Naznačujú to najmä jeho tajomné slová pri pohári vína a obľúbenej cigare v uplynulých dňoch na brehu Slnečných jazier v Senci.

„Toto leto je niekedy až bolestivo krásne... A ja vysielam dymové signály - hľadá sa obyčajná úprimná láska...“ napísal tajomne Peter, ktorý podľa informácií Nového Času tento večer trávil s kamarátom na príjemnom posedení pri jazere. Je teda možné, že hudobník zostáva v nastavenom duchu a o rozchode nechce sa rozprávať o nič viac, ako hovoril o svojej láske.

Nie je preto vylúčené, že jeho srdce je znova voľné a záhadná tmavovlasá kráska s českými koreňmi je minulosťou. Ešte minulé leto však veril, že tajomná dáma je jeho vyvolená a hovoril o nej len v superlatívoch. „Môj terajší vzťah trvá osem rokov a dúfam, že je to už navždy. Myslím si, že pokiaľ sú ľudia uvedomelí, tak si svoj vzťah len tak niečím nezničia,“ priznal vtedy zaľúbený spevák. Čo sa však v jeho vzťahu po dlhých rokoch nakoniec pokazilo, nevedno.