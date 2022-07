Od smrti Milana Lasicu prešiel rok: Takto naňho spomínali jeho najbližší, smutné slová Magdy na vozíku!

Humor je korenie života a smiech nie je hriech! To sú slová, ktoré celý život sprevádzali humoristu, herca, režiséra, textára a speváka Milana Lasicu († 81).

V pondelok uplynul presne rok, čo Slovensko navždy opustil umelecký velikán, ktorý dokázal vždy trefne a stručne vystihnúť či zhodnotiť každú jednu životnú situáciu. Jeho domovské divadlo Štúdio L+S pri tejto príležitosti zorganizovalo spomienku na jeho počesť. Na koncerte slzy striedali smiech.

Vynikal stručnosťou

Magda Vášáryová (74), manželka Milana Lasicu a herečka a bývalá politička

- Milan neznášal oslavy. Neznášal. Ale v konečnom dôsledku, keby videl, že ľudia sú spokojní a tlieskajú, to by ocenil. Spomienkový večer bol plný Milanovej stručnosti a humoru. Jediná, ktorá bola občas z tej stručnosti nešťastná, som bola ja. Potrebovala som s ním prediskutovať rodinné záležitosti a jediná odpoveď, ktorú som na svoje pochybnosti dostala, bolo stručné - dobre.

V správnej chvíli strhol volant

Hana Lasicová (41), dcéra Milana Lasicu

- Často sa ma ľudia pýtali, ako vnímam svojho otca. Vnímala som ho rodinne. Nie je to lekár, inžinier, vodič autobusu. Je to výlučne rodič. Nemusí byť ani oceňovaný. Stačí, že sa môžete spoľahnúť na to, že v tej správnej chvíli strhne volant. Tatuško, chýbaš mi.