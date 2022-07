Manžel Spievanky Miroslav Čačík bojuje s leukémiou: Čoho sa musel pre chorobu vzdať?

Žije tu a teraz. Nevzdá sa! Manažér detskej skupiny Spievankovo a manžel Spievanky Márie Podhradskej (47) Miroslav Čačík (44) už takmer osem mesiacov bojuje s akútnou leukémiou. Miroslavovi, ktorý je milujúcim otcom troch detí a tiež skvelým manželom, sa život koncom minulého roka obrátil naruby.

Po náročnej a dlhej liečbe rakoviny prišla transplantácia kostnej drene. Choroba ho naučila aj to, že človek nemá všetko vo svojich rukách. Miroslav pre Nový Čas povedal, o čo všetko ho rakovina obrala. On sa však vráti späť do hry, a to už čoskoro.

Miroslavovi Čačíkovi, vždy usmiatemu manažérovi úspešného speváckeho dua Spievankova, vstúpila do života pliaga známa ako leukémia. Zákerná choroba zasiahla otca troch detí rýchlo. Duchom športovec, bežec a cyklista začal koncom novembra minulého roka pociťovať slabosť. Zo dňa na deň bol čoraz viac unavený. Keď mu lekári odobrali krv, príčina bola jasná. Za všetko mohla akútna leukémia! Mirov život sa zmenil.

Dni plné smiechu, pohybu, pokoja, zážitkov, vystriedali náročné týždne plné chemoterapie a rádioterapie, ktoré ho zmenili na nepoznanie. Miroslav sa však nevzdal, bojoval a bojuje aj naďalej. To najhoršie má už našťastie za sebou, vyhraté však ešte stále nemá. „Aktuálne je to sto dní od transplantácie kostnej drene a lekári sú našťastie spokojní s výsledkami liečby. A keď sú spokojní lekári, som spokojný aj ja. Liečba leukémie je, žiaľ, dlhodobý proces a celé toto obdobie ma učí veľkej trpezlivosti,“ povedal pre Nový Čas Miroslav, ktorého rakovina veľa naučila, a zároveň mu tak veľa zobrala.

So slnkom sa neznesie

Miro je chlap, ktorý sa celý život venoval športu. V slovenských horách bol doma ako turista, ale tiež ako cyklista. Rakovina ho však obrala o pohyb, ktorý mu dobíjal baterky. „Keď mi túto chorobu diagnostikovali, musel som sa vzdať všetkých športových aktivít, ktorým som sa dovtedy pomerne aktívne venoval. Tento stav trvá dodnes. Teraz som veľmi rád, keď sa mi podarí prejsť za deň 10 000 krokov,“ prezradil Čačík. Nielen o šport ho však leukémia obrala.

„Jedným z obmedzení, ktoré teraz mám, je slnko a teplo. Moja koža je veľmi citlivá a jemná. Slnko je mojím nepriateľom. Takže von vychádzam až večer a cez deň veľa spím,“ dodal Miro, ktorého v týchto dňoch napĺňa v živote jeho rodina. Okrem troch detí ho nad vodou drží manželka Mária Podhradská alias Spievanka, s ktorou sú svoji už viac ako 20 rokov. Miro je človek so srdcom na správnom mieste.