Z Ondreja Kandráča sa vykľul romantik: Takto si s manželkou užívajú dovolenku pri mori!

Chvíle vo dvojici! Spevák Ondrej Kandráč (44) je s manželkou Erikou (40) dlhých trinásť rokov, počas ktorých sa im narodili tri deti. Hudobník zrejme vie, kedy si treba dopriať čas jeden pre druhého, a tak sa niet čomu čudovať, že manželstvo im tak klape.

Na dovolenke v Chorvátsku, kde sa momentálne Ondrej s rodinou nachádza, si totiž svoju polovičku odviedol do súkromia a dvojica si dopriavala chvíle plné romantiky pri šumení morských vĺn. Romantika v sebe nezaprie! Skvelý huslista a hudobný virtuóz Ondrej Kandráč ju úspešný nielen na javiskách a pri hraní, ale dobre sa mu darí aj v súkromí.

Otec troch detí je totiž so svojou polovičkou Erikou už trinásť rokov, počas ktorých sa zrejme manželia naučili, že treba, aby si sem-tam dopriali chvíle len sami pre seba. Práve tejto filozofie sa totiž Ondrej s Erikou držia aj na dovolenke v Chorvátsku, ktorú si momentálne aj s rodinkou dopriavajú. „Jáj, tá večerná morská romantika,“ napísal Kandráč k snímke so svojou milovanou ženou, na ktorej sa držia za ruky a sledujú more.