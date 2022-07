Dara Rolins oslávila s futbalistom Pavlom Nedvědom prvé výročie: Z týchto záberov vám bude pekne horúco!

Speváčka Dara Rolins priam kvitne (49). Že je po boku bývalého futbalistu Pavla Nedvěda (49) šťastná, srší z každého ich spoločného záberu.

Dvojica pred pár dňami oslávila prvý rok, odkedy sa dali dokopy. Aj keď sa poznali už dlhý čas, povestná iskra preskočila pre 365 dňami pri najväčšom talianskom jazere Lago di Garda. Uctiť si prvý rok zamilovanosti sa rozhodli opäť v Taliansku. Jeden druhého si užívali stále ako lační tínedžeri.

Známa speváčka sa rozhodla ísť s pravdou von. Jej fanúšikovia doteraz netušili, kedy sa zamilovala do Pavla Nedvěda. Spoločnú fotografiu totiž zverejnili, až keď si dvojica bola svojou láskou istá. To bolo na začiatku decembra. Lenže podľa Dariných slov je nad slnko jasné, že to spolu v tajnosti ťahali už nejaký ten mesiac: „Dnes je to presne rok, čo sme si dali našu prvú spoločnú kávu na Lago di Garda,“ priznala.

Blondínka zverejnila, že pred pár dňami oslávili rok, odkedy si padli do oka. Zaľúbenci vyrazili osláviť túto udalosť na slnečnú Sardíniu, kde sa rozmaznávali luxusom a romantikou v spálni. Apartmán dýchal sexepílom. Očarujúci výhľad chcela Dara zdieľať s fanúšikmi, avšak ukázala aj niečo viac. Prepletené nohy v perinách niesli jasný odkaz - užívame si tu naplno!

„Vyzeráš tu dosť zničene, Dara. Víkend musel byť náročný,“ napísal jej podpichovačne fanúšik, ktorý si po „posteľnej“ fotografii zrátal, koľko je dva plus dva. Okrem radovánok v spálni si kráska so športovcom užívali ničnerobenie na jachte s pohárom šumivého vína. Umelkyňa v ružových plavkách predviedla telo bohyne. Láska jej nepochybne pristane.

Sú si vzácniDvojica zatiaľ nevyriešila, kde budú žiť. Umelkyňa sa zdržiava prevažne v Česku. Jej milovaný stredopoliar má stále základňu v Taliansku, kde šéfuje futbalovému klubu Juventus. Hrdličky nedávno posunuli svoj vzťah o level vyššie. Speváčka sa totiž zoznámila s Pavlovými rodičmi:

„Na stretnutie sme sa obe strany veľmi tešili a plánovali sme to už istý čas a teraz sa to podarilo tak príjemne spojiť s cestou do Karlových Varov. Pavel ma prišiel vyzdvihnúť a tým, že je to len hodinka do jeho rodnej dediny, ktorá sa volá Skalná, kde sa narodil a kde žije jeho rodina, tak sme spojili príjemné s užitočným,“ povedala Dara pre Nový Čas.