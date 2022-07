Barbora Krajčírová v lete prekonala vytúžený cieľ: Bol to výkon môjho života!

Známa moderátorka Barbora Krajčírová (35), ktorá sa venuje cez prázdniny primárne rodine, sa rozhodla horúce dni stráviť v Tatrách. Absolvovala niekoľkohodinový výstup v našich veľhorách, ktorý ju stál veľa úsilia, ale nakoniec je so sebou spokojná. Keďže po pôrode nemala čas dať sa výraznejšie späť do formy, toto považuje za skvelú štartovaciu líniu.

Krásna blondínka Barbora Krajčírová trávi leto na horách. Tento rok ich sa manželom uprednostnili pred plážovým oddychom a rozhodli sa stráviť niekoľko dní v prírode iba sami dvaja. Barborina dcéra Amia, ktorú má so spevákom Tomim Popovičom, ochorela, preto s nimi nemohla ísť. Malého synčeka Kristiána tiež nechali v dobrých rukách, a tak išlo o čisto manželský výlet.

„Každé leto sa snažíme zladiť more aj hory, aby deti mali morský vzduch aj vysokohorský. Tento rok sme sa však rozhodli pre väčšiu túru. Amia ochorela, preto s nami nemohla ísť, ale nabudúce ju určite zoberieme, lebo sa plánujem do Tatier vrátiť. Bol to výkon môjho života, keďže som po pôrode ešte nemala čas dať sa do formy,“ zasmiala sa blondínka.