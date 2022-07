Zaľúbenci Rolins a Nedvěd si užívajú na Sardínii: Sexi telo a intímny záber zo spálne

Speváčka Dara Rolins (49) je už niekoľko mesiacov šťastne zadaná po boku bývalého futbalistu Pavla Nedvěda (49).

Dvojica si spolu užíva každú spoločnú chvíľu a nie je tomu inak ani tentoraz, keď sa hrdličky vybrali oddychovať na slnečnú Sardíniu. Zaľúbená speváčka o dovolenke so svojou láskou dala vedieť pred pár dňami aj fanúšikom na Instagrame, kde sa podelila aj o ďalšie plány počas leta.

"Moja prvá návšteva Sardínie. A áno, môžem potvrdiť, je taká ako sa hovorí: taliansky Karibik. Naša rodinka sa rozprskla na všetky strany, Lola je s kamoškami na Garde, za mnou dnes prilieta môj pán Božský a za pár dní si L uchmatneme aj my, pre seba. Matej je v pohybe, na motorke, aktuálne myslím v Gruziii a niekam tam, podobne dobrodružným smerom má v pláne vziať v auguste aj Lolu. Ešte pred tým stihneme odletieť do Ameriky, potom šup do Dolného Kubína za deckami na tanečný camp, natočiť s nimi klip...Takže naše leto bude naozaj pestrééé. Užívajte slnko, volnejšie tempo, deti, seba, možnosť zase cestovať, poznávať, objavovať, tešiť sa zo života," napísala Rolins, ktorá pridala aj zábery, na ktorých predvádza dokonalé krivky v plavkách.

Na iných ju zase môžeme vidieť usmiatu po boku Nedvěda. Dara dokonca fanúšikom cez video dovolila nahliadnuť aj do ich apartmánu, kde na jednom zo záberov vidno posteľ, na ktorej si zaľúbenci prejavovali nežnosti.