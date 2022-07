Sexbomba Javorčeková zarmútila fanúšikov: Bujné vnady sú preč! FOTO po zákroku

Modelka a influencerka Lucia Javorčeková (32), ktorej prednedávnom zrušili dvojmiliónový účet na sociálnej sieti Instagram, je na veľkú radosť jej fanúšikov znovu instagramovo aktívna.

Sexica, ktorej dokonalé krivky obdivujú muži po celom svete, však tentoraz šokovala, keď sa rozhodla pre výraznú úpravu svojho tela. Lucia, ktorá v minulosti prešla rukami plastického chirurga, určite zarmútila nejedného sledovateľa, keď oznámila, že si nechá zmenšiť svoje bujné poprsie.

„Mnohým z vás sa to nepáči, ale je to moje telo,“ uviedla pred pár dňami brunetka na sociálnej sieti a odvtedy sa už stihla pochváliť zábermi, na ktorých vidno, že jej dekolt je viditeľne menší a prirodzenejší. Každopádne, Lucii to pristane tak či tak!