Marcel Forgáč po vyše dvoch rokoch od rozchodu s manželkou Adrianou: Prečo sme sa ešte nerozviedli?

Každý si ide vlastnou cestou. Správa, že moderátorovi Marcelovi Forgáčovi (50) stroskotalo 30-ročné manželstvo s Adrianou Forgáčovou (49), všetkých poriadne šokovala.

No, žiaľ, zo vzťahu vyprchala láska a vášeň, a tak ich romantickému príbehu zazvonil zvonec. Uplynuli však viac ako 2 roky a definitívny verdikt v podobe žiadosti o rozvod na stole ešte nie je.Obaja nám prezradili, ako to v ich životoch aktuálne je a či po ich boku stoja noví partneri.Vzťah Marcela Forgáča a Adriany Forgáčovej vyzeral ako hotová idylka. Spoznali sa počas školských čias, povedali si svoje áno pred oltárom a majú spoločne dvoch synov Mareka a Adama.Dvojica išla od seba už pred viac ako dvoma rokmi a samotný moderátor ešte pred rokom tvrdil, že možno sa ich zlomené srdcia budú vedieť dať opäť dokopy.

Aktuálne však rozvod na stole stále nie je a dvojica na tom nemieni očividne nič meniť. „Ja som dva roky sám so svojimi synmi. Súd sa ešte nekonal. Oficiálne nie sme rozvedení. Ja si myslím, že moje manželstvo je už uzavretá kapitola a takto nám to vyhovuje,“ prezradil nám Forgáč. K samotnému rozvodu sa po dlhom mlčaní pre nás vyjadrila aj Adriana: „To nie je dôležité, či po mojom boku stojí nejaký chlap. Po mojom boku stoja moji synovia a ľudia, ktorých potrebujem. Tak to je.

Manželom sa cesty nadobro rozišli a ich vzťahy medzi sebou sú korektné. Veď predsa vychovávajú spoločných synov, aj keď každý si už ide vlastnou cestou. Forgáčovci žijú od seba len pár metrov na tej istej ulici. Každý má svoj dom a možno aj kvôli majetkovým veciam sa obom nechce chodiť po súdoch, keďže v otázke bývania našli spoločnú reč.