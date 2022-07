Majú hviezdne maniere? Slovenské kapely prehovorili: Toto sú naše podmienky pre organizátorov!

Svetové hudobné celebrity majú často prehnané požiadavky na organizátorov koncertov.

Chcú ružovú šatňu s presným počtom kvetov, miestnosť vyčlenenú len pre parochne, osobného kuchára či terapeuta a mnohé iné nezmysly. Ako sú na tom slovenské hviezdy?



Desmod: Šesť štrúdieľ

„Medzi naše podmienky patrí napríklad zrkadlo, ktoré v šatni musí byť, toalety v blízkosti, nejaké nealko a občerstvenie,“ vymenúva líder Desmodu Mário Kuly Kollár (50). Kapela má pre organizátorov aj nepovinnú požiadavku. „Aspoň teda my to tak berieme, že je nepovinná. Na konci je napísané, že by sme chceli šesť štrúdieľ a čakáme, kto na to zareaguje a kto nie. Keď prídeme do šatne pred koncertom, tak hneď vidíme, kto to čítal do konca,“ smeje sa. „Stáva sa nám tiež, že nám volajú, či to myslíme vážne a napečú nám potom domácu, aby sme mali kvalitnú.“