Vypočul si dobré správy! Spevák Weiter (67) o boji s rakovinou: Som úplne čistý

Vypočul si dobré správy! Spevák Otto Weiter (67) si v poslednej dobre prechádza jednou životnou skúškou za druhou. Po problémoch so srdcom, smrti milovanej manželky Andrey Fischer († 47) a následnej diagnóze rakoviny, má však dôvod na úsmev.

Novému Času totiž prezradil, že podľa slov lekárov je jeho boj úspešný a po odstránení oboch nádorov sa zákerná choroba už v jeho tele nenachádza.

Otto Weiter je ako lev a stále sa snaží bojovať s nepriazňou osudu z plných síl. Jeho elán a chuť do života sa nestrácajú ani napriek tomu, že to rozhodne nemá v živote jednoduché. Už tri roky totiž trpí závažným ochorením, keď v marci 2019 náhle dostal zápal srdcového svalu a zdalo sa, že bude musieť absolvovať aj transplantáciu.

Nakoniec sa však z toho vylízal, no prišla ďalšia rana. V júli 2020 mu zomrela drahá manželka Andrea Fischer († 47), ktorá pre neho bola veľkou oporou.Zdalo sa, že šlágrová hviezda má všetko zlé za sebou, no opak je pravdou a dnes sa ku všetkému pridružila aj zákerná rakovina.„Viem, že to už nikdy nebude úplne dobré, ale najnovšie správy, ktoré mám, hovoria, že som čistý a rakovina je preč,“ povedal Novému Času spevák, ktorý nikdy nestratil nádej ani chuť bojovať a zdá sa, že jeho snahy a pozitívne myslenie sa oplatili.

Bez práce nebude

Dnes je tak teda v rámci svojich možností spokojný a stále robí to, čo miluje a čo ho nadovšetko napĺňa. „Na celé leto mám veľa roboty, doslova jej mám nad hlavu. Chystáme až štyri veľké projekty, máme vystúpenia a nakrúcame,“ dodal Weiter, ktorý sa však šetrí a aj napriek veľkej náloži povinností myslí v prvom rade na svoje zdravie. „Pracujem, koľko môžem a vládzem, veľmi mi pomáha moja priateľa Petra, ktorá je môj anjel,“ povedal na záver s úsmevom na perách hudobník.(mrh, foto han, aow)