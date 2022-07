Kuriaka za jeho kritiku výstrihov nešetrili ani ženy slovenského šoubiznisu: Takto ho vysmiali!

Poslanec za Obyčajných ľudí Milan Kuriak (51) sa okrem svojej politickej agendy začal rozvášňovať nad ženskou garderóbou. Nepáči sa mu, aké modely šiat, topov či sukien nežné pohlavie v týchto horúčavách volí.

Napríklad taký výstrih na ženskom hrudníku, to je obrovská nemravnosť a ak by bolo na ňom, celý módny priemysel by mal okamžite takéto modely stiahnuť z výroby. Podľa neho je ešte zarážajúcejšie, keď sa odhaľujú vydaté ženy či ženy v rokoch. Emancipované ženy z nášho šoubiznisu majú pre neho jednoznačný odkaz.

Wanda Adamík Hrycová (44), producentka

"Považujem za absolútne neprípustné, aby sa poslanec NR SR, ktorý je platený z našich daní, takýmto spôsobom vyjadroval o mne alebo o iných ženách. Ženský dekolt, plecia či nohy napokon podľa toho, čomu pán poslanec iste verí, stvoril Boh rovnako ako plecia či nohy muža. Prečo by teda tie ženské mali byť zakryté? Lebo niektorí muži nevedia ovládať svoje sexuálne pudy? To je však problém tých mužov."

Kristína Tormová, (40) podnikateľka, herečka

"Takto bez módnych doplnkov od hlavy po päty, odhalená (ale neviem, keď som dvakrát vydatá a z toho raz rozvedená, mám iné pravidlá?). Netuším, ako sa dá žiť v tom, že naozaj veríš na smrteľné hriechy (pohoršenia), už z toho postu mi vychádza, že to asi nebude med lízať a že to musí byť náročné. Nesrandujem. Neviem si ten stres a nedovoľovanie si byť slobodným, predstaviť. Úprimne. A ak máte pri pohľade na holú nôžku hriešne myšlienky, nie je to problém holej nôžky. Keby som chcela hľadať extrémne prirovnania, tak je to trošku ako to, že čajočka bola obťažovaná, lebo mala krátku sukňu. Mhm, nie, nie. To nie je fér. Či mladé môžu bársčo a my v rokoch už nie? Mám z toho chaos. Prajem nám slobodu. Lebo keď to tu v tejto krajine takto pôjde ďalej... No nič, smutný príbeh."

Zuzana Vačková (53), herečka

"Je smutné, že človek, čo má istý post v spoločnosti, zdieľa takéto nevyžiadané, hlúpe rady. Ja som sa na tom smiala a išli mi oči vypadnúť, či fakt dobre vidím. Radšej by pán poslanec mohol spraviť návod pre mužov, ako sa správať slušne k ženám, lebo mnohí muži sa správajú ako hulváti."

Sisa Sklovska (56), speváčka

"Mňa takýto názor v 21. storočí zaráža. Málokto túži vrátiť sa do stredoveku. Mám obavy, že človek presadzujúci si tento názor môže prispieť k rozvoju a pokrokovej orientácii štátu. Jeden slávny maliar impresionizmu, Pierre Auguste Renoir, povedal: „Muž, ktorého nedokáže nadchnúť pohľad na krásu ženského tela, nemá estetické cítenie a nie je ani pravý muž s úctou k ženskej kráse."

Diana Mórová (52), herečka

"Asi sa vrátil z dovolenky z Dubaja. Nemajú čo robiť, ináč tomu nerozumiem."

Eva Cifrová (39), modelka

"Tento pán sa asi narodil v nesprávnej dobe a asi aj v nesprávnej krajine. Pre mňa je zarážajúci jeho názor."