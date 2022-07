Z Kramárovej dcéry je bakalárka, otec je na ňu hrdý, ale na promócie nepríde: Vieme prečo!

Hrdý otecko! Herec a moderátor Maroš Kramár (63) čas nezastaví, čo je vidieť najmä na jeho deťoch Tamare (22), Timurovi (21) a Markovi (14), ktoré sú veľmi talentované. Kým chalani majú blízko k herectvu a kvality po ocinovi ukázali v slovenských seriáloch, dcéra Tamara pekne spieva. Radosť však urobila tatovi aj v inej oblasti, v neurovede.

Je z nej slečna bakalárka. Maroš Kramár, ktorý má tri deti so svojou bývalou manželkou Natašou Nikitinovou, je šťastný otec. Nedávno mu urobila radosť jeho prvorodená ratolesť Tamara. Mladá a talentovaná Marošova dcéra žije už niekoľko rokov v anglickom meste Brighton, kde študuje neurovedu a už má za sebou polovicu študijnej cesty. „Po novom je zo mňa bakalárka. Čakajú má promócie a na zvyšok leta sa vrátim domov,“ prezradila Novému Času Tamara.



Otec Maroš neskrýva nadšenie, žiaľ, pri slávnostnej chvíli nebude pri nej stáť a tlieskať jej. „Je to úžasné. No, darí sa jej. Hrdý som. Hlavne nech je šťastná, to je dôležité. Podporujem svoje decká. Na Tamarkiných promóciách však nebudem. Mrzí ma to, ale točím. Bude tam však celá rodina,“ povedal Maroš. Tamara sa v súčasnosti zamýšľa nad budúcnosťou. Či sa hudbe, ktorú tak miluje, začne venovať viac, a to v škole. „Teraz som na takej križovatke. Musím vymyslieť, čo a ako. Premýšľam, že by som skúsila študovať aj niečo s hudbou. Je to teraz v procese,“ dodala čerstvá bakalárka, ktorá nech sa rozhodne akokoľvek, otec ju vo všetkom podporí.