Komička zostala na dovolenke v šoku: Simonu Salátovú požiadali o ruku dvaja muži naraz!

Žiari šťastím. Simona Salátová (28) to v živote nemala rozhodne jednoduché. Najprv zažila domáce násilie, potom neúspešné manželstvo a nakoniec jej skrachovalo aj podnikanie.

Všetko sa ako mávnutím čarovného prútika zmenilo a darí sa jej nielen z pracovnej, ale aj zo súkromnej stránky. S priateľom komikom Joeom Trendym (34) a so synom Damiánom (6) dovolenkuje v Turecku. A práve na tomto mieste si pred ňou pokľakol nie jeden, ale hneď dvaja muži jej života.

Komička Simona Salátová prežíva posledné dni v mimoriadne šťastnej a spokojnej nálade. Nielenže sa stala prvou osobou a ešte aj ženou, ktorá má prvý televízny stand-up špeciál na Slovensku, ale aj v súkromí doslova žiari šťastím. Po svojom boku má dvoch mužov svojho života, a to syna Damiána a priateľa Joea Trendyho. A nemôže byť ešte šťastnejšia, pretože na dovolenke v Turecku si pred ňu pokľakol jej priateľ. A tak usmievavá Simona bude už čoskoro nevestou v bielom závoji. „Za jeden večer ma dvaja muži požiadali o ruku,“ uviedla komička so sebou vlastným humorom, pretože na dovolenke si pred ňu pokľakol aj jej synček s hračkárskym prsteňom a s vetou, že aj on si ju vezme za ženu.