Tehotná Zuzana Plačková zostala pri pohľade na váhu zaskočená: Koľko kíl už pribrala?

Influencerka a podnikateľka Zuzana Strausz Plačková (31) čochvíľa porodí svoje prvé dieťa.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Fanúšikom už odhalila, že s manželom Reném (33) sa budú tešiť z chlapca, ktorý dostane meno Dion. Tmavovláska sa netají tým, že si v tomto období rada dopraje hody a v jedle či príjme kalórií sa neobmedzuje. Tehotenstvo sa jej už kráti, a tak sa rozhodla dva týždne pred pôrodom postaviť na váhu.

Sama bola prekvapená: „Fajne, nejakých 26 kíl sme hore. Túto hmotnosť pri pohľade na mňa by nikto netipoval a vlastne ani ja sama. Neviem, či vôbec funguje dobre tá váha, ako na to kukám,“ zverejnila so smiechom. „Inak, včera som zistila, že mám celulitídu aj na chrbte. Ani som nevedela, že to existuje. Nejako to už dobojujem tie dva týždne. A inak moja chôdza už znázorňuje postavičku Pingui, zo strany na stranu,“ dodala nastávajúca mamička.