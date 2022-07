Tragická nehoda Daniely Kralevich, pri ktorej prišla o život mladučká Linh († 18): Aký osud čaká missku?

Príde k zmene? V septembri v roku 2020 zomrela pod kolesami auta nevinná študentka Linh († 18), ktorá mala ešte celý život pred sebou.

Auto šoférovala podnikateľka a misska Daniela Kralevich (36). Vyšetrovanie celého prípadu trvalo dlhé mesiace a rozhodnutie súdu znelo - dva roky a sedem mesiacov basy. Trest bol podmienečne odložený na skúšobnú dobu v trvaní štyroch rokov. Obžalovaná, ako aj prokurátor podali proti trestnému rozkazu odpor, preto bude súd opäť rozhodovať. Termín je už známy.

Azda najdesivejším dňom sa pre rodinu študentky Linh († 18) stal 21. september 2020, keď jej život vyhasol pod kolesami auta. Luxusný tereniak šoférovala podnikateľka a misska Daniela Kralevich. Okresný súd Bratislava II vytýčil na 27. októbra hlavné pojednávanie s podnikateľkou a bývalou modelkou, ktorá čelí obžalobe pre prečin usmrtenia. Súd pritom už v tejto veci raz rozhodol, keď trestným rozkazom v júli 2021 uložil obžalovanej trest dva roky a sedem mesiacov väzenia, ktorý bol podmienečne odložený na skúšobnú dobu v trvaní štyroch rokov. Kralevich tiež dostala zákaz šoférovať na šesť rokov a pozostalým mala nahradiť škodu vo výške 4 596,30 eura. Misska však už s beztak nízkym trestom nesúhlasila a podala proti rozhodnutiu odpor. Práve preto bolo vytýčené hlavné pojednávanie.

Závisí od znalcov

Na celú situáciu má jasný názor aj samotný obhajca poškodených. „Súd, pokiaľ mu to situácia umožní, môže vec ukončiť vydaním trestného rozkazu a v podstate čaká, ako sa zachová obvinený a či podá opravný prostriedok, alebo nepodá. Tým, že ju odsúdili, ma vôbec neprekvapuje, že Kralevich využila túto zákonnú možnosť,“ uviedol pre Nový Čas obhajca Vačok. „Pokiaľ bude uznaná vina a vychádzam z aplikačnej praxe, tak pokiaľ nie sú zistené psychotropné látky, alkohol, tak aj pri takýchto závažných nehodách sa ukladajú tresty s podmienečným odkladom, takže sa nič nezmení,“ doplnil. „Samozrejme, dáva sa tam aj zákaz činnosti viesť motorové vozidlo, čo je dosť účinný prostriedok na nápravu. Nechcem nič prejudikovať, pretože to bude vec dokazovania, samozrejme, dopravné nehody sú dosť veľké špecifikum a dosť zaváži, akým spôsobom to odprezentujú znalci,“ dodal na záver.