Rozprávková Arabela Jana Nagyová o hereckom návrate aj trpkých životných pádoch: Strach o život dcéry!

Už v útlom detstve išla na úkor hry s rovesníkmi z roly do roly a predčasne dospela. V 80. rokoch herečku Janu Nagyovú (63) dostala na výslnie nesmrteľná rola princeznej Arabely.

Život v jej tieni, neustále ukazovanie prstom a popularita však herečku čoskoro prinútili stiahnuť sa a začať nový, anonymný život v Nemecku. Pre Nový Čas Nedeľa Jana Nagyová otvorene porozprávala o svojom veľkom hereckom návrate, radostiach, ale i početných a často boľavých životných pádoch.

V 80. rokoch ste si ako princezná Arabela doslova podmanili Československo. Ako sa podpísala na vašej kariére táto výrazná rola?

V 80. rokoch som točila od nevidím do nevidím… Veľa televíznych inscenácií a filmov, ktoré, žiaľ, nezakotvili v povedomí diváka tak ako spomínaná Arabela, pod ktorú sa podpísali filmoví géniovia Vorlíček a Macourek. Arabela mala fantastické herecké obsadenie a v podvečer vysielania vždy sedeli pred televíziou celé rodiny. Pravdupovediac, trochu ma to mrzí, pretože našli by sa aj iné slušné „socialistické“ tituly, ktoré neboli na zahodenie. Mohla som hrať čokoľvek, stále na mňa pokrikovali „Arabela! Arabela!“ To je ten zakliaty filmový „šuflík“ princezien.

Na jeseň má premiéru česká rozprávka Princ Mamánek, kde si zahráte kráľovnú, a momentálne sa pripravujete aj na svoju novú životnú rolu. Vo filme o krasokorčuliarskej legende Ondrejovi Nepelovi († 38) stvárnite jeho slávnu trénerku Hildu Múdru († 95). Čo zavážilo, že ste sa po rokoch rozhodli vrátiť sa späť pred kamery?

Hovorím tomu návrat v správnu chvíľu. Dnes som nezávislá, deti sú dospelé a vnúčatá ďaleko. Mám čas na tvorivú prácu a pokus o zúročenie svojej hereckej kapitoly 70. a 80. rokov. V októbri prichádza do kín rozprávka, kde som rolu princeznej Arabely zamenila za rolu kráľovnej Ľudmily, ktorá nesmierne miluje svojho jediného syna, princa a následníka trónu Ludvíka Otomara Karla XII., v podaní autora, herca, režiséra, producenta a muzikanta Jana Budaře. Vďaka nemu sa opäť vraciam na plátna kín. A k filmu o Ondrejovi Nepelovi... Pretože v živote verím i na zázraky, môžem sa pochváliť, že môj výnimočne hlboký a srdcu blízky vzťah ku krasokorčuľovaniu je u mňa zakotvený od útleho detstva. Dodnes spomínam, ako som vo veku 5-6 rokov túžila stať sa krasokorčuliarkou. To vám potvrdí i moja staršia sestra, ktorá ma neraz zastihla vykrúcať sa pred zrkadlom v ručne ušitých a perličkami vyzdobených šatočkách. Dodnes ich mám pred očami... Aj ten komárňanský močiar, kde som sa prvýkrát postavila na korčule. No a stvárniť vo filme legendárnu slovenskú trénerku viedenského pôvodu, pani Hildu Múdru, je pre mňa veľkou poklonou a poctou. Nesmierne si vážim túto filmovú príležitosť. Nazývam to šťastným návratom do sveta môjho detského nesplneného sna.