Na slaný cuketový koláč podľa Oľgy Benešovej nedáte dopustiť: Lahodné jedlo, ktorým zaručene ohúrite

Herečka Oľga Belešová býva na Záhorí a vo svojej malej záhradke má úrody vrchovato.

Veľmi dobre sa darí cuketám, preto ponúkla recept, v ktorom táto zelenina hrá hlavnú úlohu. Je to veľmi lahodné jedlo, ktoré môžete ponúknuť na raňajky, obed aj večeru. Jesť sa dá aj nastudeno k vínku, takže ak sa vám nahlásia nečakane hostia, viete narýchlo vyčariť pochúťku, na ktorej si stopercentne pochutia.

Pre 4 osoby potrebujeme:

500 g cukety



syr (mozarella a ementál - množstvo podľa chuti)



cesnak (množstvo podľa chuti)



2 cibule



4 vajíčka



200 g hrubej múky



mäso (kuracie vykostené stehná)



kypriaci prášok





Postup:

Na panvici rozpálime za lyžičku olivového oleja. Cesnak a cibuľu pokrájame nadrobno a osmažíme. Na slížiky nakrájané mäso pridáme do panvice. Okoreníme, osolíme a na slabom ohni dusíme pod pokrievkou, kým mäso zmäkne. Cuketu nastrúhame (ideálne na jemnom strúhadle) a posolíme, aby pustila šťavu. Nastrúhame si mozarellu (na hrubom strúhadle) a ementál (na jemnom strúhadle). Potom vymačkáme šťavu z cukety. Syr zmiešame s cuketou, pridáme vajíčka, do múky vmiešame celý prášok do pečiva a pridáme k cuketovej zmesi. Vmiešame vychladené mäso a vylejeme na pekáč vystlaný papierom na pečenie. Rovnomerne rozotrieme. Pečieme v rúre predhriatej na 200 stupňov Celzia asi 30 minút. Podávame nateplo aj nastudeno s prílohou (uhorkový šalát).