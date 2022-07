Jasmine a Rytmusovi ide karta: Veľké biznis plány a takto je to s druhým dieťaťom

Ide im karta! Jasmina Alagič a raper Patrik Rytmus Vrbovský spojili svoje životy manželským sľubom, ktorý si dali na honosnom zámku v Pezinku v roku 2019. Odvtedy do ich rodiny pribudol syn Sanel a trojica žije doslova svoju rozprávku v dome neďaleko Bratislavy. To však zďaleka nie je jediná nehnuteľnosť, ktorú manželia vlastnia a do ich portfólia nedávno pribudol aj luxusný byt v Dubaji. Podľa slov moderátorky šou Česko Slovensko má talent sa tu ich ambície však zďaleka nekončia.