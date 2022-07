Komička Simona Salátová sa zasnúbila: Takáto bola jej reakcia pri žiadosti o ruku, to fakt?!

Prišlo to nečakane počas dovolenky!

Komička Simona Salátová prežíva šťastné obdobie. Darí sa jej nielen v pracovnom živote, ale aj v súkromí. Na dovolenke v Turecku však zažila jedno z najväčších prekvapení v jej živote.

Komik, ktorý si hovorí Joe Trendy, pokľakol na pláži pri zapadajúcom slnku ako romantik a opýtal sa priateľky tú najdôležitejšiu vetu. "Chcel som niečo originálne, žiadny gýč. Tak sme išli ku moru pri západe slnka a tam som pokľakol. Simonka sa len usmiala, takže neviem, či hej, ale prsteň si zobrala," napísal vtipne na Instagrame k fotke, kde má komička už nasadený prsteň. Salátová bola zjavne tak v šoku, že sa nezmohla ani na slovo.

"Poznáte ten pocit, že všetko je veľmi dobré, darí sa vám, ľudia vás ľúbia a vy sa zrazu zastavíte, obzriete sa okolo seba a pýtate sa: Hm, čo sa do*erie? Niečo sa musí pokašľať, takto to predsa nefunguje! Dnes sa pýtam, či naozaj," napísala komička k spoločnej fotke s už snúbencom a pokračovala: "Či sme sa náhodou tento príklad, že keď je dobre, musí sa niečo stať, nenaučili umelo. Že ten pocit v skutočnosti nie je naozajstný a vnútorný. Život nie je kolotoč. Nie sme odsúdení krútiť sa v tých istých kruhoch do konca života. Môžeme vystúpiť. Aj keď sa to niekedy nepodarí na prvýkrát," zamyslela sa Simona, ktorá na záberoch žiari šťastím.