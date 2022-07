Pre dobré jedlo spraví Junior čokoľvek, dokonca cestuje ďaleko za hranice: Z jeho kulinárskych zážitkov vám padne sánka!

Milan „Junior“ Zimnykoval vhupol do sveta televíznej gastronómie vďaka šou Moja mama varí lepšie ako tvoja, z ktorej putoval rovno do relácie Pečie celé Slovensko. Nie je to však náhoda, moderátor je povestný svojou láskou k dobrému jedlu a v kuchyni sa často a rád zvŕta aj doma. Kvôli dobrému jedlu je dokonca ochotný zájsť aj ďaleko za hranice Slovenska. Z jeho kulinárskych zážitkov vám padne sánka.